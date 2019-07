AKTIE IM FOKUS: Bericht über gesicherte Übernahmefinanzierung treibt Osram hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Übernahme durch die Investoren Bain Capital und Carlyle hat am Mittwochnachmittag den Kurs der Osram -Aktie befeuert.



Die Papiere des Lichtspezialisten zogen in der Spitze um 11,4 Prozent auf 32,21 Euro und somit den höchsten Stand seit Mitte April an. Wegen des starken Kursausschlags wurde der Handel mit den Aktien auf Xetra kurzzeitig unterbrochen.

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge haben Bain Capital und Carlyle die Finanzierung einer Übernahme von Osram gesichert. Das Kaufangebot könne das Unternehmen mit rund 35 Euro je Aktie bewerten. Mitte April hatte das "Manager Magazin" noch berichtet, das Vertrauen der beiden Investoren in eine Übernahme schwinde. Mitte Mai kursierten dann jedoch wieder Spekulationen an der Börse, die beiden Investoren seien nach wie vor an dem Deal interessiert./bek/he