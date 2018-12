AKTIE IM FOKUS: Bericht über Verkaufsüberlegung gibt Scout24 Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Medienbericht über einen erwogenen Verkauf des Online-Portalbetreibers an Finanzinvestoren beflügelt am Freitag die Scout24 -Aktien.



Am Vorabend waren sie nach dem Bericht der "Financial Times" nachbörslich schon im zweistelligen Prozentbereich angezogen, beim Broker Lang & Schwarz wurden sie nun am Morgen mit 12 Prozent im Plus gehandelt.

Der Betreiber von Immobilienscout24 und Autoscout24 habe Banken und Berater damit beauftragt, ihn bei einem möglichen Verkauf zu unterstützen, berichtete die Zeitung am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Damit verbunden sein könnte demnach auch ein Abschied von der Börse.

Zu den Interessenten soll unter anderem der technologieorientierte US-Finanzinvestor Silver Lake zählen. Ein Börsianer wies darauf hin, dass das US-Unternehmen zuvor bereits den britischen Wettbewerber ZPG übernommen habe./tih/jha/

