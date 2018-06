AKTIE IM FOKUS: Bericht über Umstrukturierung befeuert McDonald's

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf eine Neuaufstellung von McDonald's auf dem Heimatmarkt hat die Papiere der Fastfood-Kette am Donnerstag beflügelt.



Mit einem Aufschlag von 3,31 Prozent auf 167,76 US-Dollar setzten sie sich an die Spitze des Dow Jones Industrial . Der Kurs stieg auf den höchsten Stand seit Anfang Februar.

Nach Informationen des "Wall Street Journal" will der Konzern in den USA Entlassungen vornehmen. Verbunden damit soll eine Verringerung der Hierarchien innerhalb der Konzernstruktur sein. Einem Sprecher von McDonalds zufolge, den die Zeitung zitiert, will die Kette damit "dynamischer, beweglicher und wettbewerbsfähiger" werden.

"Mit den geplanten Maßnahmen dürften zunächst vor allem die Kosten sinken", sagte ein Händler. Der Umbau dürfte zudem einher gehen mit einem Ausbau der Selbsbedienungsangebote in den Shops. Der Wettbewerbsdruck in den USA sei außerordentlich hoch, sagte der Händler./bek/jha/

