AKTIE IM FOKUS: Bericht über Interesse von ING treibt Commerzbank an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Medienbericht über ein Interesse des niederländischen Finanzkonzerns ING an der Commerzbank hat deren Aktienkurs am Dienstagnachmittag nach oben schnellen lassen.



In der Spitze stiegen die Papiere um 4,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende November. Zu Handelsschluss lagen sie noch mit 3,1 Prozent auf 7,97 Euro im Plus.

Das "Manager Magazin" hatte berichtet, ING habe die Commerzbank und die Bundesregierung um Gespräche über eine Übernahme des Instituts gebeten. Eine Quelle hierfür nannte das Magazin nicht. Ein Händler zeigte sich skeptisch: "Die Bundesregierung scheint vehement auf eine deutsche Lösung hinzuarbeiten", sagte der Händler mit Blick auf ein Zusammengehen der Commerzbank mit der Deutschen Bank ./bek/he