AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf unter Dax-Verlierern - Goldman streut Wachstumssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Gewinnmitnahmen nehmen bei den Aktien von Beiersdorf im September ihren Lauf.



Zur Wochenmitte ging es für die Titel im Dax als zweitgrößter Verlierer um 1,3 Prozent bergab auf 108,65 Euro. Im Tief bedeuteten 107,50 Euro den niedrigsten Stand seit fünf Wochen. Seit dem Rekordhoch vom 5. September hat das Papier bislang schon mehr als 7 Prozent verloren, während der Dax in dieser Zeit moderat gestiegen ist.

Zu den Verlusten trug am Mittwoch die US-Investmentbank Goldman Sachs mit einer Verkaufsempfehlung bei. Analyst John Ennis rechnet in seiner Studie bei Beiersdorf ab 2020 mit schwächerem Wachstum in den beiden Konzernbereichen Consumer und Tesa. Mit Blick auf den Consumer-Bereich, der die Geschäfte mit Haut- und Körperpflegeprodukten abdeckt, glaubt er daran, dass die Erfolgsgeschichte mit der Marke La Prairie künftig nicht mehr so zum Tragen kommen wird wie zuletzt./tih/fba