AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf kratzen an 100-Euro-Marke - Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch bei 99,95 Euro gestiegen.



Sie führten den Dax am Vormittag mit einem Plus von zuletzt 1,58 Prozent auf 99,93 Euro an.

Damit setzte sich der positive Trend der Papiere fort. Ende Oktober hatten starke Geschäftszahlen und ein optimistischerer Umsatzausblick des Konzerns den Aktien frischen Schwung verliehen. Seither ging es um knapp 10 Prozent nach oben./mis/zb

