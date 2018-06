AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf führen Branche an - Deutsche bleibt 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Tags zuvor bereits vergleichsweise stabile Aktien von Beiersdorf haben ihre relative Stärke am Dienstag mit einem Kursgewinn von 3 Prozent ausgebaut.



Sie waren damit nicht nur Spitzenreiter im Dax, sondern auch im europäischen Branchenindex für Konsumgüterhersteller . Mit 95,98 Euro schafften sie es auch wieder über die 200-Tage-Linie als längerfristiges Trendbarometer.

In einer aktuellen Strategiestudie blieben die Experten der Deutschen Bank bei ihrer "Overweight"-Einstufung für die Branche, die zum Defensivbereich zählt. Sie rechnen damit, dass die Branche den Gesamtmarkt in den kommenden sechs Monaten um 3 Prozent abhängen kann. Mit Blick auf die weltweiten Einkaufsmanagerindizes sind sie für die kommenden Monate skeptisch, was gleichzeitig positiv für Hersteller von Verbrauchsgütern und Haushaltswaren wäre./ag/jha/