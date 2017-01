AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf-Anleger machen nach guten Umsatzzahlen Kasse

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Umsatzzahlen von Beiersdorf haben die Anleger des Konsumgüterproduzenten nur kurz beeindruckt.



Nachdem die Aktien im frühen Handel noch um gut 1,5 Prozent angesprungen waren, machten die Investoren angesichts der erfreulichen Nachrichten erst einmal Kasse. Zuletzt stand ein Minus von 0,27 Prozent auf 80,90 Euro zu Buche.

Beiersdorf hatte 2016 von gut laufenden Geschäften mit seinen Marken Nivea oder Eucerin profitiert. Derweil hätten sich Analysten zwar lobend zu den Umsatzzahlen geäußert, sagte Händler Stefan de Schutter von Alpha Wertpapierhandel. Die Kennziffern seien jedoch nicht so gut gewesen, dass die Anteilsscheine einen nachhaltigen Sprung über den starken Chartwiderstand im Bereich von 82 Euro geschafft hätten. An dieser Marke waren die Papiere bereits Anfang des Jahres zwei Mal gescheitert.

VOR ALLEM TESA ÜBERRASCHT POSITIV

Experten wie Commerzbank-Analyst Andreas Riemann hoben derweil positiv hervor, dass die Umsätze im vierten Quartal vor allem dank der Klebstoffsparte Tesa höher gelegen hätten als erwartet. Das Konsumentengeschäft (ohne Tesa) hingegen habe die Erwartungen erfüllt.

Analyst Thomas Maul von der DZ Bank urteilte: "Trotz eines schwierigen Marktumfelds gelang es Beiersdorf im Jahr 2016, ein beachtliches Wachstum zu erzielen." Mit Blick auf die starken Kernmarken, die hohe Innovationskraft, die Aussicht auf weitere Effizienzgewinne und die solide Bilanz empfehle er die Aktien weiter zum Kauf.

AKTIEN VON L'OREAL MIT BESSERER WERTENTWICKLUNG