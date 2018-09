AKTIE IM FOKUS: Befesa profitieren von Vertrag in China

Weitere Suchergebnisse zu "Befesa":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Befesa haben sich am Dienstag mit plus 4 Prozent an die SDax-Spitze gesetzt.



Der Recyclingspezialist für die Stahlindustrie hatte am Vorabend eine Vertragsunterzeichnung in China gemeldet. In Changzhou soll nun die erste Recyclinganlage für Stahlstaub aus Elektrolichtbogenöfen (EAF) von Befesa im Reich der Mitte entstehen und bis zur zweiten Jahreshälfte 2020 hochgefahren werden können. Börsianer lobten diesen Markteintritt in China.

Befesa sind seit November 2017 an der deutschen Börse notiert. Tags zuvor waren die Papieren in den SDax aufgenommen worden. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 28 Euro haben die Papiere inzwischen um gut die Hälfte zugelegt./ag/she

