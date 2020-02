AKTIE IM FOKUS: Bechtle steigen auf Rekordhoch - Metzler rät zum Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit einer zuversichtlichen Analystenstimme im Rücken sind die Bechtle-Aktien am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen.



Der Rückgang Ende Januar auf rund 130 Euro erwies sich damit als lediglich temporäre Konsolidierung. Zuletzt kletterte die Aktie des schwäbischen IT-Dienstleisters um rund fünf Prozent auf 144,30 Euro, das Hoch hatte zuvor bei bei 145,10 Euro gelegen.

Das Bankhaus Metzler hatte am Morgen den Wert von "Hold" auf "Buy" erhöht und das Kursziel von 108 auf 154 Euro angehoben. Analyst Holger Schmidt sprach in der Studie von besser als erwarteten vorläufigen Zahlen. Die Nachfrage habe sich auch zu Beginn des Jahres auf hohem Niveau bewegt. Dank der starken Positionierung sollte Bechtle in den kommenden Jahren ein organisches Umsatzwachstum von sieben bis acht Prozent jährlich erreichen./mf/mis

