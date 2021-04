AKTIE IM FOKUS: Baywa auf Hoch seit 2014 - Metzler rät zum Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Baywa haben am Montag nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler ihre seit Ende Februar laufende Kursrally mit einem Hoch seit Sommer 2014 gekrönt.





So startete das Bankhaus Metzler die Bewertung der Titel mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro. Die meisten Geschäftsbereiche des auf Energie, Agrar und Bau spezialisierten Handelskonzerns sollten von den Megathemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz profitieren, schrieb Analyst Guido Hoymann in seiner aktuellen Studie. Zudem hoben die Experten von Pareto Securities ihr Kursziel von 33 auf 45 Euro an.