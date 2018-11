AKTIE IM FOKUS: Bayer steigen trotz Zahlen 'minderer Qualität'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach schwankenden Kursen der Bayer -Aktie am Dienstag im frühen Handel hat sich schließlich eine positive Haltung zu den Quartalszahlen durchgesetzt.



Mit einem Plus von 2,4 Prozent setzten sich die Papiere an die Spitze des Dax . Allerdings hatten sich Anleger am Montag noch vorsichtig gezeigt: Die Papiere hatten knapp 4 Prozent eingebüßt.

Analysten sprachen in ersten Einschätzungen fast durchgängig von Ergebnissen minderer Qualität. Nur im Pharmageschäft habe Bayer besser als erwartet abgeschnitten, merkte Gunther Zechmann vom Investmenthaus Bernstein an. Hier sei das gute Abschneiden jedoch nicht zuletzt einem einmaligen Sondereffekt geschuldet gewesen.

Ein Händler verwies hingegen auf die hohen Kursverluste der Aktien in den vergangenen Monaten: "Es ist einfach schon sehr viel Negatives im Kurs enthalten". Seit Anfang August habe der Kurs fast 30 Prozent verloren. Neue Hiobsbotschaften seien ausgeblieben, nun folge eine leichte Erholung auf die Einbußen./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------