AKTIE IM FOKUS: Bayer steigen nach gesenkten Strafzahlungen

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bayer -Aktien haben am Dienstagmorgen nach einer Reduzierung der Strafe in einem Glyphosat-Prozess zugelegt.



Die Papiere stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Damit lagen sie an der Spitze des Dax .

Der zuständige Richter Vince Chhabria reduzierte die von einer Jury verhängte Summe von gut 80 Millionen Dollar am Montag auf 25,3 Millionen Dollar (22,5 Mio Euro). Gleichwohl wollen die Leverkusener dagegen Berufung einlegen.

Ein Händler rechnet allerdings nicht damit, dass sich die vorbörslichen Kursgewinne im Xetra-Handel in dieser Höhe fortsetzen. Denn schon im August beginne der nächste Glyphosat-Prozess. Erst mit der Aussicht auf eine große Lösung des Glyphosat-Komplexes mit rund 13 400 anhängigen Klagen in den USA werde der Aktienkurs wohl eine durchgreifende Erholung erleben./bek/mis