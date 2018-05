AKTIE IM FOKUS: Bayer gibt nach schwächeren Umsatzzahlen auf Tradegate nach

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein im ersten Quartal schwächer als erwarteter Umsatz hat am Donnerstag vorbörslich die Bayer-Aktie belastet.



Auf der Handelsplattform Tradegate büßte sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 0,6 Prozent auf 99,01 Euro ein. "Die Margen sind ok, aber der Umsatz enttäuscht", sagte ein Händler. Zudem verwies er auf die wegen des starken Euro gesenkte Jahresprognose.

Ein weiterer Börsianer hingegen äußerte sich zufrieden: "Der Markt dürfte erleichtert sein, dass der Jahresstart solide war und dass das Ergebnisziel je Aktie trotz des Gegenwinds von der Währungsseite und Verwässerungseffekten beibehalten wurde."

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hatte am Morgen wegen der Eurostärke sowohl sein Jahresziel für den Umsatz sowie für das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gekappt./ck/jha/

