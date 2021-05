AKTIE IM FOKUS: Bayer gegen den schwächeren Markt stark nach Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX - In einem schwächeren Gesamtmarkt haben am Mittwoch die Papiere von Bayer von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen überdurchschnittlich profitiert.



Sie rückten auf Tradegate vorbörslich um 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss vor auf 54,05 Euro.

Das starke Umfeld für Agrarprodukte in den letzten Monaten stützte den Agrarchemie- und Pharmakonzern zum Start ins neue Jahr. Das vorbörsliche Plus reicht aber nicht aus, um die Papiere aus ihrer seit Februar laufenden Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen zu lassen. Über 55 Euro kamen sie in den vergangenen Wochen nur selten hinaus./ajx/mis