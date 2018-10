AKTIE IM FOKUS: Bayer entziehen sich schwachem Markt - 'Barron's' positiv

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das weiter schwache Marktumfeld hat den Aktien von Bayer am Montag nicht geschadet.



Mit plus 2,4 Prozent auf 77,91 Euro setzten sich die Papiere des Pharma- und Agrarchchemiekonzerns an die Dax-Spitze. Sie knüpften damit an die überdurchschnittlich robuste Entwicklung der vergangenen vier Wochen an.

Bis Mitte September hatten sie allerdings - geplagt durch das ungünstige Urteil im Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat von Monsanto und einen durchwachsenen Jahresausblick - unter den schwächsten Dax-Werten im Jahresverlauf fast 30 Prozent verloren.

Nun half laut Börsianern ein positiver Bericht des US-Anlegermagazins "Barron's". Darin wurden beruhigende Analystenstimmen zusammengefasst und die hohe Dividendenrendite gelobt. Sie erlaube es Anlegern, die Unsicherheiten aus dem Glyphosat-Rechtsstreit auszusitzen./ag/jha/

