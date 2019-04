AKTIE IM FOKUS: Bayer vor Quartalszahlen und Hauptversammlung im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bayer-Aktie steht in der verkürzten Handelswoche nach Ostern im Zeichen der am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen und der am Freitag folgenden Hauptversammlung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns.



Aktuell kosten die Papiere der Leverkusener mit 61,50 Euro gut ein halbes Prozent mehr als am Gründonnerstag.

Analyst Dennis Berzhanin vom Investmenthaus Pareto stellte die Anleger mit Blick auf die Pflanzenschutzsparte Crop Sciences und das so wichtige Auftaktquartal auf einigen Gegenwind ein. Sein Kursziel kappte er in einem Ausblick auf 82 Euro, bestätigte allerdings seine Kaufempfehlung.

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) forderte derweil wegen der Kursverluste infolge der Glyphosat-Prozesse nach der Monsanto-Übernahme für den Freitag, die Abstimmung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen.

Bayer-Papiere waren Ende März nach dem Verlust eines zweiten Glyphosat-Prozesses in den USA mit 54,48 Euro auf das tiefste Niveau seit Juni 2012 abgesackt, konnten sich zuletzt aber wieder etwas stabilisieren./ag/mis