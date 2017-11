AKTIE IM FOKUS: Barclays traut Osram dank gutem LED-Geschäft Kurssprung zu

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Osram -Aktien könnten am Mittwoch nach einer optimistischen Studie der britischen Bank Barclays Kurs auf ihr Rekordhoch nehmen.



Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie am Morgen gegenüber dem Xetra-Schluss um 2,01 Prozent auf 72,00 Euro. Bis zum Xetra-Rekord bei 73,51 Euro fehlten damit lediglich rund 1,6 Prozent.

Die Strategie des Lichtkonzerns sei mittlerweile deutlich weniger mit Risiken behaftet und das starke Wachstum des Geschäfts mit optoelektronischen Halbleitern dürfte sich fortsetzen, schrieb Barclays-Analyst David Vos in seiner Studie. Am Markt werde das Potenzial etwa des Geschäfts mit der Autoindustrie unterschätzt. Der Experte hob das Kursziel von 59 auf 100 Euro an und stufte die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch.

Von den 17 im dpa-AFX-Analyser erfassten Experten ist Vos nun der mit Abstand optimistischste. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 77 Euro./mis/das

