AKTIE IM FOKUS: BVB nach Unentschieden Schlusslicht im SDax

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund haben am Montag die rote Laterne im Nebenwerte-Index SDax übernommen mit einem Abschlag von zuletzt 3,55 Prozent auf 9,095 Euro.



Sie testen damit die Unterstützung bei knapp unter 9 Euro.

Am Wochenende hatte der Fußball-Bundesligist gegen Werder Bremen abermals nur Unentschieden gespielt. In der Tabelle rutschte der Verein dadurch auf den 8. Platz ab. Für Unmut sorgt dies nicht nur unter den Kickern und den Fans, sondern auch an der Börse. Seit ihrem Septemberhoch bei etwas über 10 Euro haben die Papiere schon wieder mehr als 9 Prozent verloren./ajx/fba