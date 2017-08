AKTIE IM FOKUS: BVB Borussia Dortmund überzeugt Anleger mit Auftaktsieg

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund haben sich am Montag nach dem Auftaktsieg des BVB am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Plus von 1,29 Prozent auf 6,812 Euro einem Mehrjahreshoch genähert.



Über 6,879 Euro winkt dann der höchste Stand seit 2002.

Der BVB hatte sich beim Auftaktspiel gegen den VFL Wolfsburg durchgesetzt. Zudem bleiben die Blicke auf das Transfertheater um den suspendierten Ousmane Dembélé im Fokus. Ob es zu einem Wechsel des Spielers kommt, ist weiter offen. Der BVB fordert rund 150 Millionen Euro. Barca ist das zu viel./mis/das

