AKTIE IM FOKUS: BVB-Anleger freuen sich auf neuen Stürmer

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Borussia Dortmund sind am verkürzten letzten Handelstag 2019 vergleichsweise stark gefragt.



Die BVB-Papiere kletterten um 3,6 Prozent auf 8,795 Euro und besserten ihr unterdurchschnittliches Jahresergebnis im SDax auf gut 10 Prozent auf.

Tags zuvor hate der Revierclub Juve, Man United und auch Leipzig im Rennen um den begehrten Torjäger Erling Haaland von Red Bull Salzburg ausgestochen. Der 19 Jahre alte Norweger wechselte mit sofortiger Wirkung bis zum 30. Juni 2024 nach Dortmund.

In 14 Liga-Partien für Salzburg erzielte Haaland in dieser Saison 16 Tore und bereitete sechs weitere vor. Ähnlich imposant ist seine Ausbeute in der Champions League, in der er in sechs Partien acht Mal traf. Damit versetzte Haaland den europäischen Transfermarkt binnen kurzer Zeit in Wallung. Gerade die Position des Mittelstürmers gilt bisher als Problem beim BVB./ag/mis