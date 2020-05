AKTIE IM FOKUS: BVB-Aktie nach Bundesliga-Restart fest - Sieg im Revierderby

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Borussia Dortmund (BVB) finden am Montagmorgen mit einem Kurssprung zurück auf den Erholungspfad.



Im frühen Xetra-Handel ging es für sie um 4,4 Prozent nach oben, nachdem ihre Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Tief im März in der Vorwoche ins Stocken geraten war. Am Wochenende war der Bundesliga der umstrittene Restart mit dem ersten absolvierten Spieltag unter "Geisterspiel-Bedingungen" vorerst geglückt. Sportlich hatte der Fußballclub dabei mit einem 4:0 im Revierderby gegen Schalke eine positive Duftmarke gesetzt.

Finanziell können sich Anleger nun Hoffnung machen, dass zumindest die ausstehenden Millionen aus den TV-Gelder für den Rest der Saison noch gerettet werden können. Die Rückkehr in den Spielbetrieb sorgte international für Aufsehen, ist die Bundesliga doch die erste große europäische Liga, der dies gelingt. Einige Beobachter versprechen sich davon sogar mögliches zusätzliches Vermarktungspotenzial./tih/mis