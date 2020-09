AKTIE IM FOKUS: BMW und Branche profitieren von optimistischen Aussagen zu China

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Optimistische Aussagen von BMW zum wichtigen chinesischen Absatzmarkt haben den Aktienkurs am Montag angetrieben.



Auf Tradegate stieg er um 1,7 Prozent auf 60 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag. Auch die Kurse von Daimler und Volkswagen legten zu. Am Freitag waren BMW noch größter Verlierer im Dax und auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen.

In China hatten sich Top-Manager von BMW und Porsche anlässlich einer Messe positiv zum chinesischen Markt geäußert. Während das globale Geschäft in der Corona-Krise schwer eingebrochen ist, ist die Erholung auf dem weltgrößten Automarkt ein "Stützpfeiler" für die Autobauer. Auch eine Sprecherin von Volkswagen sah in der Erholung in China einen "Anker" im globalen Autogeschäft./bek/jha/