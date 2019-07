AKTIE IM FOKUS: BASF setzen die Kursverluste fort

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von BASF haben am Freitag die Kursverluste dem Vortag fortgesetzt.



Sie verloren 1,9 Prozent auf 61,57 Euro und waren damit der schwächste Titel im Dax . Am Donnerstag hatte ein unverändert pessimistischer Ausblick des Chemiekonzerns am Markt die Sorgen um das künftige Wachstum nochmals befeuert.

Erschwerend hinzu kam am Freitag laut Börsianern der fortgesetzte Rückgang der Pegelstände des Rheins in Folge der andauernden Hitzewelle. Am Pegel Mannheim ist der Wasserstand seit dem vergangenen Wochenende kontinuierlich zurückgegangen. Im vergangenen Sommer musste BASF Teile der Produktion am Standort Ludwigshafen wegen Niedrigwasser drosseln./bek/jha/

