AKTIE IM FOKUS: Axel Springer beschleunigen Talfahrt - Kurszielsenkungen

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Axel Springer haben ihren deutlichen Vortagesverlust am Donnerstag ausgebaut.



Nach dem Investorentag des Medienkonzerns am Mittwoch haben einige Analysten ihre Kursziele für die Papiere reduziert. Am späten Vormittag notierten die Anteilsscheine 3,20 Prozent niedriger bei 49,56 Euro und gehörten damit zu den schwächsten Papieren im MDax . Kurz zuvor waren sie bis auf 49,42 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit März 2017 abgesackt. Allein seit Anfang Dezember summiert sich der Kursabschlag bereits auf 15 Prozent.

Die britische Investmentbank Barclays senkte ihr Kursziel von 67,60 auf 60,00 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Overweight". In Erwartung steigender Investitionen und zusätzlicher Kosten habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Gewinn je Aktie 2019 reduziert, schrieb Analyst Nick Dempsey. Zudem revidierte das Analysehaus Independent Research sein Kursziel für Axel Springer von 66 auf 57 Euro nach unten./edh/fba