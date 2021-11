AKTIE IM FOKUS: Avis vervierfacht Kurs – Spekulanten feiern Elektroauto-Pläne

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Aktie des Autovermieters Avis Budget ist am Dienstag im New Yorker Handel durch die Decke gegangen. Der Kurs vervielfachte sich bis auf das Rekordniveau von 545 Dollar wegen ambitionierter Aussagen des Konzernchefs, was die Elektromobilität betrifft. Zuletzt relativierte sich das Bild mit einem immer noch beachtlichen Plus von 83 Prozent. Händlern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung