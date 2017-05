AKTIE IM FOKUS: Autowerte geraten nach mutmaßlicher Trump-Kritik unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien deutscher Autobauer haben am Freitagmorgen nach mutmaßlich abermals negativen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump nachgegeben.



Trump soll bei seinem Treffen mit den EU-Spitzen heftige Kritik am deutschen Handelsbilanz-Überschuss geübt haben. Der "Spiegel" zitierte Teilnehmer, die Trump mit den Worten wiedergaben: "Die Deutschen sind böse, sehr böse."

Der "Spiegel" zitierte Trump laut Teilnehmern weiter mit den Worten: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen." Ähnliche Aussagen hatte Trump bereits früher öffentlich gemacht, allerdings in weniger drastischen Worten.

Die Aktien von Daimler fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag um 0,74 Prozent. Für BMW ging es um 0,31 Prozent nach unten und die Vorzugsaktien von Volkswagen büßten 0,15 Prozent ein./mis/fbr

----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------