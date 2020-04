AKTIE IM FOKUS: Aussicht auf Wiederanlauf des Betriebs hilft MTU nicht

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Vortag angekündigte Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs durch MTU Aero Engines hat den Aktienkurs auch am Mittwoch nicht stützen können. Mit einem Abschlag von 5,5 Prozent auf 117,50 Euro fanden sich die Aktien vielmehr am Ende des Dax wieder.



Der Kurs pendelt seit Wochen unter starken Ausschlägen um die Marke von 125 Euro.

Ein Händler bezweifelte, dass eine teilweise Wiederaufnahme der Produktion dem Aktienkurs viel Aufwärtspotenzial verschafft. "Das Nettoumlaufvermögen ist der entscheidende Unsicherheitsfaktor". Die vorhandene Liquidität sichere vermutlich bis über das Jahresende hinaus das Unternehmen ab. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau erscheine die Aktie nun aber fair bewertet./bek/mis

