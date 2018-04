AKTIE IM FOKUS: Aussicht auf Barabfindung treibt Linde AG weiter hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Barabfindung für die Minderheitsaktionäre von Linde hat den Kurs der "alten", nicht für die Fusion eingereichten Aktien am Freitag erneut nach oben getrieben.



Mit einem Plus von 1,73 Prozent auf 182,30 Euro summierten sich die Gewinne seit der Ankündigung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre am Mittwoch auf mehr als 10 Prozent.

Die verbleibenden Minderheitsaktionäre der alten Linde AG machen laut Eggert Kuls von Warburg Research etwa 8 Prozent der Anteile an der neuen Linde-Gesellschaft aus. "Auf Basis der aktuellen Bewertung von Linde und Praxair wären dafür rund EUR 5,4 Milliarden Euro erforderlich", sagte der Analyst./bek/he