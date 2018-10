AKTIE IM FOKUS: Aussagen zum Jahresumsatz setzen Compugroup unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Compugroup werden am Montagmorgen vorbörslich von Aussagen des Konzernchefs in einem Medieninterview belastet.



Auf der Handelsplattform Tradegate fielen sie gegenüber dem letzten Xetra-Kurs um etwa 4 Prozent, nachdem Frank Gotthardt in einem Interview in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von eine Jahresumsatz von circa 700 Millionen Euro gesprochen hatte.

Dies läge am unteren Ende der bisher genannten Zielspanne. Noch im August bei der Zahlenvorlage zum zweiten Quartal hatte sich das Unternehmen auf Kurs für einen Jahresumsatz im Bereich von 700 bis 730 Millionen Euro gesehen. Händlern zufolge liegen die Marktschätzungen derzeit eher in der oberen Hälfte der damals genannten Spanne./tih/mis