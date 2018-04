AKTIE IM FOKUS: Aurubis steigen um 5 Prozent - 200-Tage-Linie zurückerobert

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aurubis haben es am Mittwoch erstmals seit Mitte März wieder über ihre 200-Tage-Linie geschafft.



Am späteren Vormittag legten sie an der MDax-Spitze um 4,96 Prozent auf 73,26 Euro zu.

Nachdem die Papiere des Kupferkonzerns zunächst wieder über die Marke von 70 Euro vorgestoßen waren, legten sie weiter zu und durchstießen dann die 200-Tage-Linie. Sie wird aus den durchschnittlichen Kurswerten der zurückliegenden 200 Handelstage gebildet und gilt bei Börsianern als Indikator für den längerfristigen Trend. Durchbricht der Kurswert diese Linie von unten nach oben, so wird dies als Kaufsignal gewertet.

Seit ihrem Ende Januar erreichten Rekordhoch bei 86,80 Euro war das Aurubis-Papier bis Anfang März auf ein Tief bei 64,58 Euro gesackt, hatte sich dann etwas erholt und lief seither seitwärts./ck/ag/jha/

