AKTIE IM FOKUS: Aurubis setzen Rally fort mit Jahreshoch fort

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aurubis haben am Donnerstag an ihren Kurssprung vom Vortag angeknüpft.



Ungeachtet dessen, das die Übernahme von Metallo mit einer verlängerten Prüfung durch die EU in der Schwebe bleibt, rückten die Papiere der Kupferhütte am Donnerstag um etwa 5 Prozent vor. Sie erreichten mit 51,70 Euro ihren höchsten Stand seit November 2018. Zur Wochenmitte waren infolge positiv aufgenommener Jahreszahlen schon um fast 11 Prozent nach oben gesprungen.

Die Begeisterung der Anleger für die Aktie wurde am Donnerstag von einer Studie von Warburg Research untermauert. Analyst Eggert Kuls bestätigte seine Kaufempfehlung, das er mit seinem von 51,30 auf 59 Euro angehobenen Kursziel noch deutlich Luft nach oben sieht. In seiner Studie passte er seine Schätzungen an das besser als erwartete vierte Geschäftsquartal an. Lob hatte er vor allem für das erzielte operative Ergebnis und den freien Mittelzufluss übrig./tih/mis