AKTIE IM FOKUS: Aurubis halten Kurs auf Rekordhoch - Kupferpreis-Rally

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Sog des weiter anziehenden Kupferpreises sind die Aktien der Kupferhütte Aurubis am Donnerstag mit plus 0,36 Prozent auf 77,15 Euro weiter in Richtung ihres Rekordhochs gestiegen.



Bis zur Bestmarke von 79,29 Euro fehlten damit 2,77 Prozent.

Der Kupferpreis setzte seine Klettertour am Donnerstag mit einem Sprung bis auf 7259 US-Dollar fort. Höher war er zuletzt Anfang 2014 gewesen. Aurubis verdient Geld mit der Herstellung von Kupfer aus Kupferkonzentrat, das von Bergbauunternehmen kommt. Diese sogenannten Schmelzlöhne sind wichtig für die Ertragskraft des Konzerns./mis/das

