AKTIE IM FOKUS: Aurubis dämmen Verluste ein - Aktienrückkaufprogramm angekündigt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Aussagen zu Aktienrückkäufen hat das Aurubis -Papier am Mittwoch seinen etwas mehr als siebenprozentigen Verlust eingedämmt.



Zuletzt gab es noch um 4,06 Prozent auf 31,690 Euro nach.

Wie der Kupferhersteller am Nachmittag mitteilte, will er eigene Aktien im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm soll am 19. März 2020 beginnen und spätestens mit Ablauf des 17. September 2021 enden./ck/he