AKTIE IM FOKUS: Aurubis nach Jahreszahlen vorbörslich gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am Markt als gemischt bewertete Jahreszahlen haben Aurubis -Anlegern am Mittwoch vorbörslich gefallen.



Nach etwas niedrigerem Start beim Broker Lang & Schwarz rückten sie auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schluss um 1 Prozent vor. Der Kupferkonzern gab laut Händlern vor dem Hintergrund zuvor schon bekannter Aussagen einen ordentlichen Jahresbericht ab.

Mit Blick auf die wichtigen operativen Kennziffern sei das Ergebnis etwas besser als erwartet, unter dem Strich sei der Gewinnrückgang aber höher als am Markt prognostiziert gewesen. Für Analysten nicht überraschend kürzte Aurubis in der Folge die Dividende. Auch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr entspreche mit dem Ziel eines operativem Vorsteuerergebnisses zwischen 185 und 250 Millionen Euro in etwa den Erwartungen, hieß es./tih/jha/

