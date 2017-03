AKTIE IM FOKUS: Aurelius kurzzeitig wieder auf Talfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurelius sind am Freitag kurzzeitig wieder auf Talfahrt gegangen.



Nach einer leichten Erholung am Morgen brachen sie am Nachmittag zeitweise um mehr als 8 Prozent ein. Zuletzt stabilisierten sie sich wieder mit plus 0,12 Prozent auf 43,00 Euro. Händler führten den kurzzeitigen Kurseinbruch vor allem auf ein Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg mit Gotham City zurück, "das wohl missinterpretiert wurde", wie zwei Börsianer sagten.

Bloomberg berichtete nun, dass Gotham City noch eine Leerverkaufsposition halte, allerdings nicht in welcher Höhe. Daher sei dies am Markt wohl "fehlinterpretiert worden, denn es ist zwar richtig, dass Gotham noch eine solche Position hält. Diese ist aber auf 0,03 Prozent gesenkt worden und das ist bereits seit gestern bekannt", hieß es. In den vergangenen Handelstagen war die Aktie der Beteiligungsgesellschaft infolge einer Studie des selbst ernannten Research-Dienstes Gotham in Misskredit geraten und um fast 50 Prozent abgestützt.

Leerverkäufer verkaufen Aktien, die sie sich vorher lediglich ausleihen. Sie setzen damit auf fallende Kurse und erwarten, dass sie die Papiere zu einem späteren Zeitpunkt günstiger kaufen zu können.

Aktuell geht aus dem Bundesanzeiger hervor, dass auch der Hedgefonds Coltrane Asset Management eine Leerverkaufsposition in der Aktie der Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 0,64 Prozent hält. Der Hedgefonds CQS reduzierte unterdessen seine Position laut dem Bundesanzeiger von 0,50 auf nun 0,38 Prozent. Weitere Leerverkaufspositionen werden noch von Och-Ziff Management Europe gehalten, von Jericho Capital Asset Management, BG Master Fund und Myriad Opportunities Master Fund.

Die Stimmung für die Aktie sei schlecht und daher hielten sich potenzielle Investoren inzwischen mit Käufen zurück, sagte ein weiterer Börsianer. Zudem hätten sich Fondsgesellschaften zurückgezogen, die die Aktie aufgrund ihrer inzwischen hohen Schwankungsanfälligkeit nicht mehr halten könnten. "Zudem sind durchaus zumindest ein paar Dinge unklar, die vor allem die Aktienbestände des Vorstandschefs und seiner Familie betreffen", sagte er./ck/stb