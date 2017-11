AKTIE IM FOKUS: Aroundtown im Blick - Goldman bestätigt 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aroundtown-Aktien könnten am Freitag nach einer Empfehlung der US-Investmentbank Goldman Sachs einen Blick wert sein.



Die Goldman-Strategen hoben die Papiere der Gewerbeimmobiliengesellschaft in einer Studie mit dem Titel "Kleine Wunder" hervor. In dieser nannten sie die Aktien zwölf kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die auf der europäischen "Conviction Buy"-Liste stehen. Auf diese Liste kommen mit "Kaufen" eingestufte Werte, für die die Analysten im Vergleich zur jeweiligen Branche das meiste Kurspotenzial sehen.

Die im Kleinwerte-Index SDax notierte Aroundtown sollte von steigenden Mieten in deutschen Großstädten profitieren, begründet Analyst Julian Livingston-Booth seine positive Einschätzung der Papiere. Das Unternehmen gehe zudem bei Übernahmen geschickt vor. Der Analyst setzte die Aktien bereits im September auf die "Conviction Buy"-Liste. Er errechnet ein Kurziel von 7,50 Euro.

Aroundtown wird am kommenden Montag die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Er erwartet in erster Linie insgesamt positive Aussagen zu Übernahmen sowie zum Immobilienmarkt, wie Analyst Osmaan Malik von der Schweizer Bank UBS in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Auch er bewertet die Aktien mit "Kaufen". Sein Kursziel liegt bei 7 Euro.

Die Aroundtown-Aktien hatten im Oktober auf Xetra ein Rekordhoch bei 6,485 Euro erreicht. Anschließend waren die Gewinne etwas abgeschmolzen. Am Donnerstag schlossen sie mit 6,029 Euro./mis/zb

