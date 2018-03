AKTIE IM FOKUS: Apple steigen auf Rekordhoch - 1-Billionen-Marke rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Apple haben am Montag den dritten Handelstag in Folge zugelegt und bei 182,20 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht.



Zuletzt stiegen die Anteilsscheine des Computerkonzerns in einem für Technologiewerte günstigen Umfeld um 0,75 Prozent auf 181,92 Dollar. Damit gehörten sie zugleich zu den Favoriten im leicht schwächelnden US-Leitindex Dow Jones Industrial .

Mit dem Sprung zum Wochenbeginn ist Apple nun an der Börse rund 923 Milliarden Dollar schwer. Damit rückt die magische Marke von 1 Billionen Dollar Marktkapitalisierung immer näher. Bisher ist es noch keinem US-Unternehmen gelungen, diese Schwelle zu überschreiten.

Endgültig wettgemacht ist mit den jüngsten Kursgewinnen auch die Enttäuschung über den Zwischenbericht für das erste Geschäftsquartal, den Apple Anfang Februar vorgelegt hatte. Sorgen um die iPhone-Nachfrage hatten die Papiere seinerzeit auf Tauchstation geschickt./la/tos

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------