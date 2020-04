AKTIE IM FOKUS: Apple sehr fest an Dow-Spitze - Positive Signale aus China

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben sich am Dienstag im späten New Yorker Handel mit plus 4,9 Prozent an der Spitze im US-Leitindex Dow Jones Industrial etabliert.





JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee verwies auf März-Daten der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), wonach sich die iPhone-Absatzmengen in China stark erholt haben. Dies sei ein positives Zeichen. Nun müsse sich zeigen, ob die Erholung im April anhalte.

Der Experte stuft die Apple-Papiere weiter mit "Overweight" und einem Kursziel von 335 Dollar ein. Zuletzt kosteten die Anteile 286,66 Dollar. Damit haben sie sich seit ihrem März-Tief bei 212,61 Dollar im Zuge der Virus-Krise um mehr als ein Drittel erholt./ajx/he