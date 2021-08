AKTIE IM FOKUS: Apple nähern sich wieder Rekord - Gute iPhone-Nachfrage in China

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Apple -Aktien haben am Donnerstag zeitweise die Führungsposition im US-Leitindex Dow Jones Industrial übernommen und zuletzt noch mehr als eineinhalb Prozent zugelegt.



Mit diesem Zuwachs waren sie zugleich unter den Favoriten an der Technologiebörse Nasdaq.

Mehrere Analysten stellten auf eine starke Erholung der iPhone-Nachfrage in China ab. Laut Samik Chatterjee von JPMorgan weist dies darauf hin, dass Apple den Marktanteil weiter ausbaut.

Mit aktuell 148,12 Dollar und in der Spitze bislang 148,53 Dollar nehmen die Apple-Aktien wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 150 Dollar, das sie Mitte Juli erreicht hatten./ajx/he