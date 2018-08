AKTIE IM FOKUS: Apple auf Rekordhoch und knapp unter 200 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Überraschend starke Quartalszahlen haben die Aktien von Apple am Mittwoch auf ein Rekordhoch bei 199,26 US-Dollar getrieben.



Zuletzt kosteten sie mit plus 4,07 Prozent 198,03 Dollar und waren damit der beste Wert im US-Leitindex Dow Jones Industrial .

Bei einem Aktienkurs von einigen Dollar über der 200er-Marke hätte Apple einen Börsenwert von einer Milliarde Dollar erreicht. Das wären etwas mehr als 850 Milliarden Euro und in etwa so viel wie die 12 wertvollsten Unternehmen aus dem deutschen Leitindex Dax zusammen auf die Waage bringen.

Die starken iPhone-Geschäfte treiben die Apple-Aktien schon seit Jahren an: Binnen zwei Jahren haben sie ihren Wert rund verdoppelt. Seit der Vorstellung des ersten iPhones Anfang 2007 hat sich der Kurs in etwa versechzehnfacht. Vor allem das teure iPhone X ist aktuell eine Geldmaschine: Apple hatte im vergangenen Quartal den Gewinn um 32 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Dollar gesteigert.

Zahlreiche Analysten hoben zur Wochenmitte ihre Kursziele für Apple an. Viele liegen damit nun teils deutlich über der 200-Dollar-Marke./ajx/he

