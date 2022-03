AKTIE IM FOKUS: Apple im Rally-Modus - Rekordhoch greifbar nahe

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Dienstag ihren starken Lauf fortgesetzt und den elften Tag in Folge zugelegt. Damit befinden sie sich bereits wieder auf dem Weg in Richtung Rekordhoch, dass sie Anfang des Jahres bei 182,94 US-Dollar erreicht hatten. Im frühen Handel legten die Papiere des iPhone-Herstellers um 1,0 Prozent auf 177,38 Dollar zu.

Von ihrem Mitte März erreichten Viermonatstief hat sich die Aktie längst erholt und seither bereits wieder um 18 Prozent zugelegt. Zum Rekordhoch fehlen inzwischen nur noch rund 3 Prozent./ck/he