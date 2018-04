AKTIE IM FOKUS: Anleger treiben die Bauer-Aktie weiter an - 37% Plus in 2 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien der Bauer AG haben sich am Freitag weitere Anleger von der jüngsten Euphorie anstecken lassen.



Nachdem die Papiere des Tiefbaukonzerns am Vortag bereits um 25 Prozent in die Höhe geschossen waren, gewannen sie nun weitere 9,22 Prozent auf 26,05 Euro.

In der Spitze kletterten sie bis auf 26,40 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Am Donnerstag hatten zuversichtlich stimmende Unternehmensprognosen gepaart mit positiven Analystenkommentaren die Aktien nach oben katapultiert./ajx/he