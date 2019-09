AKTIE im FOKUS: Anleger reißen sich um die Aktien des Finanzinvestors EQT

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktien von EQT haben am Dienstag an der Börse in Stockholm ein fulminantes Börsendebüt gefeiert.



Der erste Kurs der Papiere des schwedischen Finanzinvestors hatte bei 80,50 Kronen und damit gut 20 über dem Ausgabepreis von 67 Kronen gelegen. Zuletzt notierten die Anteilscheine bei rund 85 Kronen. EQT ist an der Börse aktuell rund 73,6 Milliarden Kronen (6,9 Milliarden Euro) schwer.