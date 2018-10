AKTIE IM FOKUS: Anleger frustriert von Zahlen von Philips

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni sind am Montag die Aktien von Philips gefallen.



Anleger nahmen die Quartalszahlen des Herstellers von Medizintechnik mit Enttäuschung auf. Sie gaben im Tief um fast zehn Prozent nach, handelten zuletzt noch mit 6,1 Prozent im Minus bei 32,62 Euro und waren damit das Schlusslicht im EuroStoxx 50 . Vom Hoch Ende September bei gut 40 Euro haben die Papiere knapp 20 Prozent eingebüßt.

Es hätten sich schwächere Trends beim Wachstum und der Profitabilität in den beiden Segmenten Personal Health (PH) und Connected Care and Health Informatics (CCHI) abgezeichnet, schrieb Berenberg-Analyst Scott Bardo in einer ersten Einschätzung der Zahlen. Diese könnten Investoren frustrieren./bek/jha/

