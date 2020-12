AKTIE IM FOKUS: Anleger flüchten weiter aus Corestate - Hohe Unsicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der am Wochenende gemeldete weitgehende Ausstieg der bisherigen Großaktionäre hat die Aktien von Corestate Capital bis zum Dienstag nun schon 16,5 Prozent an Kurswert gekostet.



Baader-Analyst Andre Remke senkte in einer aktuellen Studie den Daumen auf "Reduce". Sein Kursziel von 17 Euro ist nach dem Rutsch auf 15,39 Euro inzwischen allerdings bereits deutlich unterschritten worden.

Remke sieht große Unsicherheiten, was Strategie, Eigentümerstruktur und Zusammensetzung des Aufsichtsrats des Immobilien-Investmentmanagers angeht. Auch Manuel Martin von Oddo BHF zeigte sich "irritiert über die unberechenbaren Veränderungen" und monierte einen Mangel an Informationen. Er blieb aber bei seiner Kaufempfehlung mit Ziel 25 Euro./ag/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------