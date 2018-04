AKTIE IM FOKUS: Anleger feiern Luftfahrt-Konsolidierung - Lufthansa Dax-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Norwegian Air Shuttle ASA":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Fluggesellschaften haben am Donnerstag von den Plänen der British-Airways-Mutter IAG kräftig Auftrieb bekommen.



Papiere der Lufthansa kletterten um 2,6 Prozent an die Dax-Spitze und waren damit auch beste Airline im Branchenindex Stoxx 600 Travel & Leisuree .

IAG hat sich laut eigenen Angaben rund 4,6 Prozent am norwegischen Billigflieger Norwegian gesichert und erwägt eine Offerte. Norwegian-Papiere sprangen in der Spitze um 47 Prozent an - auch getrieben von der Flucht zahlreicher Leerverkäufer, die auf weiter fallende Kurse gesetzt hatten.

Börsianern zufolge kommen Schritte zur Branchenkonsolidierung gut an. Analyst Daniel Roeska von Bernstein hält allerdings vor allem andere Optionen als eine Komplettübernahme der Norweger für attraktiv: Synergien der Netzwerke heben bei minimalen Kapazitätsüberschneidungen und ohne die hohen Kosten eines Kaufs. Mit dem Einstieg habe sich IAG nun in eine strategisch gute Position gebracht, so der Experte./ag/das

