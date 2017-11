AKTIE IM FOKUS: Anhebung des Ergebnisausblicks treibt Vodafone-Aktien an

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

LONDON (dpa-AFX Broker) - Starke Geschäftszahlen und eine Anhebung der Ergebnisprognose haben die Anleger von Vodafone am Dienstagmorgen überzeugt.



Die Aktien des Mobilfunkkonzerns legten in London im frühen Handel um 4,26 Prozent zu. Sie waren damit der zweitstärkste Wert im britischen Leitindex FTSE 100 .

Das Zahlenwerk sei deutlich besser als erwartet und die Erhöhung der Unternehmensziele bemerkenswert, kommentierte Analyst Polo Tang von der Schweizer Bank UBS. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe von soliden Umsatztrends und Kostensenkungen profitiert.

Der starke Kurszuwachs der Vodafone-Papiere schob auch den gesamten Telekomsektor am Dienstag an, der in der europäischen Stoxx-600-Übersicht zuletzt mit plus 0,9 Prozent vorne war./ajx/jha/

