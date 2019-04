AKTIE IM FOKUS: Analystenstudien drücken Thyssenkrupp weiter ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Montag unter negativen Analystenkommentaren gelitten.



Die Papiere des Industriekonzerns weiteten damit ihre Verluste vom Freitag aus und fielen unter den schwächsten Werten im deutschen Leitindex Dax um rund 2,5 Prozent auf 12,52 Euro. Damit bewegen sich die Anteilsscheine wieder auf dem Niveau von Mitte April.

Mehrere Gewinnwarnungen in der Autobranche und erst jüngst auch vom Stahlhändler Klöckner & Co ließen die Ziele von Thyssenkrupp in anderem Licht erscheinen, schrieb Analyst David Varga vom Bankhaus Metzler. Er kürzte seine Prognosen deutlich. Selbst eine Nachfrageerholung seitens der Autohersteller und wieder steigende Stahlpreise kämen wohl für das laufende Geschäftsjahr zu spät.

Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank strich die Thyssenkrupp-Aktien wegen kurzfristig gestiegener Risiken von seiner Empfehlungsliste "DZ Bank Equity Long Ideas"./la/jha/

