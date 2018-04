AKTIE IM FOKUS: Analystenkommentare treiben Netflix nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Sich häufende positive Einschätzungen von Analysten haben den Aktien von Netflix Auftrieb gegeben.



Am Mittwoch stiegen die Papiere um 3,31 Prozent auf 307,95 US-Dollar und somit auf den höchsten Stand seit zwei Wochen, nachdem Goldman Sachs das Kursziel um 45 auf 360 Dollar erhöht hatte. Die Experten attestierten dem Kurs damit rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial vom Schlusskurs am Dienstag.

Analyst Heath Terry von Goldman Sachs prognostizierte, dass Netflix den durchschnittlichen Umsatz je Kunden auf dem Heimatmarkt im ersten Quartal um mehr als 10 Prozent steigern werde. Im internationalen Geschäft könne diese wichtige Kennziffer sogar um mehr als 20 Prozent zulegen, begünstigt von steigenden Preisen für den Service des Online-Filmanbieters und von Wechselkurseffekten.

Bereits am Vortag hatten die Papiere von höheren Kurszielen der Investmenthäuser JPMorgan und Morgan Stanley profitiert. Sie waren um mehr als 3 Prozent gestiegen./bek/he

